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  • 19.10.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 11:18

ve Askeri Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak

7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. kafilesinde , , , , , , ve yer alıyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, 'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleştirildi.

BAYRAĞI TAHA AKGÜL TAŞIDI

50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşelerin katıldığı açılış töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri () Serbest ve Grekoromen Güreş ları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi taşıdı.

Organizasyonun İcra Kurulu Başkanı Yang Jian, iki yıl süren hazırlıkların ardından askeri oyunların tarihte en kapsamlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.

27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başlayacak.

8 GÜREŞÇİYLE GİTTİK

Milli güreşçiler ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra , , , , , ve yer alıyor.

Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş ve 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi. Oyunlarda ilk defa 5G+8K ve 5G+VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi de kullanılacak.

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