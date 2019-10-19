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  • 19.10.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 14:29

'dan son dakika kararı! ile Avrupa'da eşleşmeyecek

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriqi'nin ülkesi ile futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

UEFA açıkladı! O iki ülke Avrupa'da eşleşemeyecek

ile futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

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