Vedat Muriç’e ‘Süper’ terapi!

Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, milli takımda Karadağ'a gol atmış ve ülkesinde kahraman ilan edilmişti... Fenerbahçe teknik heyetinin yıldız oyuncuyla görüşme yaptığı ve "Seni kutluyoruz... Çok iyi performans sergiledin. Ligde iki haftadır gol atamıyorsun. Denizlispor maçıyla birlikte gollerini sıralayacağını biliyoruz. Sana çok güveniyoruz" dediği öğrenildi. Vedat Muriç'in de bu görüşmeden son derece mutlu ayrıldığı bildirildi.
MÜJDEYİ VERDİ: 'GARRY' DÖNDÜM!
F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Garry Rodrigues, takımla çalışmalara başladı. Deneyimli oyuncu dün idmandan bir fotoğraf paylaşarak, "Garry döndüm" mesajını payaştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü.
MİHA ZAJC MORALSİZ DÖNDÜ!
F.Bahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, milli takımdan moralsiz döndü. Slovenya, K.Makedonya ve Avusturya maçlarını kaybetti. Zajc, Samandıra'da çalışmalara moralsiz başladı.
100 BİN FORMA SATTI
Fenerbahçe dün itibarıyla, resmi internet sitesinden forma satışında 100 bini aştığını açıkladı...
Fenerbahçe taraftarları yeni formalara büyük ilgi gösteriyor... Sarı-Lacivertliler'in 2019-20 sezonu forma satışı dün itibariyle 100 bin rakamını aştı... Fenerium'un resmi sitesindeki sayaç dün sabah saatlerinde 100 bin barajını geçti. F.Bahçe geçtiğimiz sezon Fener Ol kampanyasındaki formalar dahil toplamda 350 binden fazla forma satmıştı. Kanarya'nın bu sezon bu rakamı yakalayıp yakalayamayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
BİLETLER 100 LİRA!
F.Bahçe'nin Denizli deplasmanda oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor... Misafir tribün biletlerinin fiyatı 100 TL olarak açıklandı.
MÜJDEYİ VERDİ: 'GARRY' DÖNDÜM!
F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Garry Rodrigues, takımla çalışmalara başladı. Deneyimli oyuncu dün idmandan bir fotoğraf paylaşarak, "Garry döndüm" mesajını payaştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü.
MİHA ZAJC MORALSİZ DÖNDÜ!
F.Bahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, milli takımdan moralsiz döndü. Slovenya, K.Makedonya ve Avusturya maçlarını kaybetti. Zajc, Samandıra'da çalışmalara moralsiz başladı.
100 BİN FORMA SATTI
Fenerbahçe dün itibarıyla, resmi internet sitesinden forma satışında 100 bini aştığını açıkladı...
Fenerbahçe taraftarları yeni formalara büyük ilgi gösteriyor... Sarı-Lacivertliler'in 2019-20 sezonu forma satışı dün itibariyle 100 bin rakamını aştı... Fenerium'un resmi sitesindeki sayaç dün sabah saatlerinde 100 bin barajını geçti. F.Bahçe geçtiğimiz sezon Fener Ol kampanyasındaki formalar dahil toplamda 350 binden fazla forma satmıştı. Kanarya'nın bu sezon bu rakamı yakalayıp yakalayamayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
BİLETLER 100 LİRA!
F.Bahçe'nin Denizli deplasmanda oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor... Misafir tribün biletlerinin fiyatı 100 TL olarak açıklandı.
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