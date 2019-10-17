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’e ‘Süper’ terapi!

Kosova Milli Takımı ile Karadağ filelerini havalandıran golcü oyuncu Vedat'a teknik heyeti özel ilgi gösteriyor. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

Vedat Muriç’e ‘Süper’ terapi!
Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, milli takımda Karadağ'a gol atmış ve ülkesinde kahraman ilan edilmişti... Fenerbahçe teknik heyetinin yıldız oyuncuyla görüşme yaptığı ve "Seni kutluyoruz... Çok iyi performans sergiledin. Ligde iki haftadır gol atamıyorsun. Denizlispor maçıyla birlikte gollerini sıralayacağını biliyoruz. Sana çok güveniyoruz" dediği öğrenildi. Vedat Muriç'in de bu görüşmeden son derece mutlu ayrıldığı bildirildi.



MÜJDEYİ VERDİ: 'GARRY' DÖNDÜM!
F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Garry Rodrigues, takımla çalışmalara başladı. Deneyimli oyuncu dün idmandan bir fotoğraf paylaşarak, "Garry döndüm" mesajını payaştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki hırsı teknik heyetin yüzünü güldürdü.



MİHA ZAJC MORALSİZ DÖNDÜ!
F.Bahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, milli takımdan moralsiz döndü. Slovenya, K.Makedonya ve maçlarını kaybetti. Zajc, Samandıra'da çalışmalara moralsiz başladı.

100 BİN FORMA SATTI
dün itibarıyla, resmi internet sitesinden forma satışında 100 bini aştığını açıkladı...
Fenerbahçe taraftarları yeni formalara büyük ilgi gösteriyor... Sarı-Lacivertliler'in 2019-20 sezonu forma satışı dün itibariyle 100 bin rakamını aştı... Fenerium'un resmi sitesindeki sayaç dün sabah saatlerinde 100 bin barajını geçti. F.Bahçe geçtiğimiz sezon Fener Ol kampanyasındaki formalar dahil toplamda 350 binden fazla forma satmıştı. Kanarya'nın bu sezon bu rakamı yakalayıp yakalayamayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

BİLETLER 100 LİRA!
F.Bahçe'nin deplasmanda oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor... Misafir tribün biletlerinin fiyatı 100 TL olarak açıklandı.




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