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  • 17.10.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:15

, ve 'un puanlarını sildi

, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan 1. Lig ekipleri , ve 'a 3 puan silme cezasını uyguladı.

TFF'den flaş karar! 3 takımın puanını sildi

, 1. Lig ekipleri , ve 'un 3 puanını sildi. , Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan son değerlendirme sonrası 8 kulübün 3'er puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası; TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve TFF 2. Lig'den , , Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor'un 3'er puannı sildiğini açıkladı.

İşte uygulanan puan silme cezası sonrasında oluşan puan durumu:

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