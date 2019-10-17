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  • 17.10.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:29

Son dakika haberi: 'ta ve birleşti

'ın başkanlık seçimine günler kala çok konuşulacak bir son dakika haberi!.. Siyah beyazlı kulübün başkan adaylarından ve birleşme kararı aldı. Adalı'nın başkan adaylığında liste hazırlanıyor.

Seçime günler kala Beşiktaş'ta flaş gelişme!

'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. adaylıktan çekilme kararı aldı.

Siyah-beyazlı camiada , Hürser Tekinoktay, ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ta bu son dakika gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi.

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