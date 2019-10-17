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  • 17.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:36

için 'dan 30 milyon euroluk teklif

, Milli futbolcumuz için 'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Milli futbolcu için Milan'ın da ilgisi olmuş ancak Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de anında geri çevirmişti.

Yıldız futbolcuya rekor teklif

Milli takımımızın stoperi için dev bir teklif geldi! , Merih için 'a 30 milyon euro teklif etti ancak n ekibi, 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi geri çevirdi.

İtalya basınında çıkan habere göre Manchester United, Merih Demiral için 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

'MERİH SATILIK DEĞİL!'
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kulüp olarak Merih'e çok inandıklarını ve Türk futbolcunun satılık olmadığını Manchester United'a bildirdi.

Milli futbolcu için Milan'ın da ilgisi olmuş ancak Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de anında geri çevirmişti.

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