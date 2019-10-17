Trabzonspor ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'de oynayan oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in Türkiye'de izlediği oyuncuların başında ise Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş geliyor. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, forma giydiği 7 maçta da 3 gole imza attı...
YUNUS EMRE SEL
STURRİDGE MAÇ SAATİNDE!
Trabzonspor'da ağrıları olan Sturridge ve Novak'ın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamaycakları maç saatinde belli olacak.
FIRTINA'DAN TAKTİK İDMAN
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
MİLLİ KAHRAMAN SÖRLOTH!
Fırtına'nın Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Romanya ile oynanan milli maçta son dakikada attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getirdi.
YUNUS EMRE SEL
STURRİDGE MAÇ SAATİNDE!
Trabzonspor'da ağrıları olan Sturridge ve Novak'ın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamaycakları maç saatinde belli olacak.
FIRTINA'DAN TAKTİK İDMAN
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
MİLLİ KAHRAMAN SÖRLOTH!
Fırtına'nın Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Romanya ile oynanan milli maçta son dakikada attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getirdi.
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