Bugünkü
Takvim

'da Mert Hakan sürprizi!

, ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ’a kanca attı. Devre arası hamle yapılacak. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Trabzonspor haberleri...

Mert Hakan sürprizi!
Trabzonspor ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'de oynayan oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in Türkiye'de izlediği oyuncuların başında ise Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş geliyor. Son 3 sezondur forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, forma giydiği 7 maçta da 3 gole imza attı...
YUNUS EMRE SEL



STURRİDGE MAÇ SAATİNDE!
Trabzonspor'da ağrıları olan Sturridge ve Novak'ın FK maçında oynayıp oynamaycakları maç saatinde belli olacak.



FIRTINA'DAN TAKTİK İDMAN
Trabzonspor, 'in 8'inci haftasında cumartesi günü evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.



MİLLİ KAHRAMAN SÖRLOTH!
Fırtına'nın Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Romanya ile oynanan milli maçta son dakikada attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'da Mert Hakan sürprizi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri