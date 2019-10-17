Arsenal'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, önceki gün 31 yaşına girdi. İlk sürpriz kutlama güzel eşi Amine Gülşe'den geldi. Gülşe, Instagram'da paylaştığı aşk selfie'sinin altına "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. İyi ki varsın" notunu ekledi. Özil de eşine teşekkür etti.
İYİ Kİ DOĞDUN MESUT!
Özil'e ailesi ve yakınları dışında dünyanın dört yanından kutlama mesajları geldi. Özil de kendisine gönderilen kutlama videolarını birleştirip, Instagram'a yükledi.
6.5 dakikalık paylaşımdaki ilk görüntüde; Hindistanlı futbolseverler üzerinde "İyi ki doğdun Mesut Özil" yazılı pastayı yıldız topçu için kesti. Gelen sayısız mesaj karşısında çok duygulanan Özil, tüm sevenlerine teşekkür etti.
HELAL OLSUN
Çift, düğünlerinde kendileri adına Big Shoe vakfına bağış yapılmasını istemişti. Yardımlar sayesinde bin 638 çocuğun sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Ayrıca Gülşe de eşinin doğum günü için, derneğe 50 bin sterlin (377 bin TL) gönderdi.
Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran'da evlenmişti.
AYKUT SONCU
İYİ Kİ DOĞDUN MESUT!
Özil'e ailesi ve yakınları dışında dünyanın dört yanından kutlama mesajları geldi. Özil de kendisine gönderilen kutlama videolarını birleştirip, Instagram'a yükledi.
6.5 dakikalık paylaşımdaki ilk görüntüde; Hindistanlı futbolseverler üzerinde "İyi ki doğdun Mesut Özil" yazılı pastayı yıldız topçu için kesti. Gelen sayısız mesaj karşısında çok duygulanan Özil, tüm sevenlerine teşekkür etti.
HELAL OLSUN
Çift, düğünlerinde kendileri adına Big Shoe vakfına bağış yapılmasını istemişti. Yardımlar sayesinde bin 638 çocuğun sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Ayrıca Gülşe de eşinin doğum günü için, derneğe 50 bin sterlin (377 bin TL) gönderdi.
Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran'da evlenmişti.
AYKUT SONCU
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