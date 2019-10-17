Bugünkü
Takvim

’e dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları geldi! “Bu benim için çok şey ifade ediyor”

31 yaşına giren ’e dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları geldi. Hayranlarının yolladığı videoları sosyal medyada paylaşan yıldız oyuncu, “Bu benim için çok şey ifade ediyor” dedi...

'Özil' kutlama
Arsenal'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu , önceki gün 31 yaşına girdi. İlk sürpriz kutlama güzel eşi Amine Gülşe'den geldi. Gülşe, 'da paylaştığı aşk selfie'sinin altına "n kutlu olsun ömrüm. İyi ki varsın" notunu ekledi. Özil de eşine teşekkür etti.



İYİ Kİ DOĞDUN MESUT!
Özil'e ailesi ve yakınları dışında dünyanın dört yanından kutlama mesajları geldi. Özil de kendisine gönderilen kutlama videolarını birleştirip, Instagram'a yükledi.



6.5 dakikalık paylaşımdaki ilk görüntüde; Hindistanlı futbolseverler üzerinde "İyi ki doğdun Mesut Özil" yazılı pastayı yıldız topçu için kesti. Gelen sayısız mesaj karşısında çok duygulanan Özil, tüm sevenlerine teşekkür etti.



HELAL OLSUN
Çift, düğünlerinde kendileri adına Big Shoe vakfına bağış yapılmasını istemişti. Yardımlar sayesinde bin 638 çocuğun sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Ayrıca Gülşe de eşinin doğum günü için, derneğe 50 bin sterlin (377 bin TL) gönderdi.



Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran'da evlenmişti.

AYKUT SONCU






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMesut Özil’e dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları geldi! “Bu benim için çok şey ifade ediyor”
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri