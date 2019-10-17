Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubun üçüncü maçında İspanya devi Real Madrid ile mücadele edecek. Geride kalan maçlarda Club Brugge ile berabere kalan ve PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da hedef galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı bilet fiyatları ne kadar? 2019 Şampiyonlar Ligi Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.