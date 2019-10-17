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  • 17.10.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 14:57

maçı bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi ne zaman?

ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi'nde üçüncü hafta maçına çıkacak Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Peki, bilet fiyatları ne kadar? 2019 Şampiyonlar Ligi ?

Biletler satışa çıktı! Karşılaşma ne zaman?

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubun üçüncü maçında İspanya devi Real Madrid ile mücadele edecek. Geride kalan maçlarda Club Brugge ile berabere kalan ve PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da hedef galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı bilet fiyatları ne kadar? 2019 Şampiyonlar Ligi Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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