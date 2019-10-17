Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmalarının tarihi belli oldu. Açıklanan programa göre Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak.

KARŞILAŞMA MERSİN STADI'NDA OYNANACAK

Daha önce Tarsus İdman Yurdu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe karşılaşmasının Mersin Stadı'nda oynanacağı bildirilmişti. Yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut şehir stadındaki ışıklandırma sisteminin maçın naklen yayınına uygun olmaması, protokol tribününün sayısal olarak yetersiz olması, oynanacak olan müsabaka için yoğun bilet talebini mevcut stadımızda karşılayamayacak olmamız, kulübümüzün maddi menfaatleri doğrultusunda, Mersin Stadı'nın daha avantajlı olması dolayısıyla Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçının Mersin Stadı'nda oynanmasına yönetimimiz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Tarsus'umuzu ve taraftarımızı korumak adına bilet satışımız maçtan 10 gün önce başlayacak ve ilk 1 hafta sadece Tarsus'ta yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

4-0'LA TURLAMIŞLARDI

Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 3. eleme turunda katılan ev sahibi ekip Tarsus İdman Yurdu, Darıca Gençlerbirliği ile tur mücadelesi vermişti. Akdeniz temsilcisi rakibini; Mehmet Kaan Türkmen (2), Ferhat Duman ve Mert Özdestici'nin attığı gollerle 4-0 mağlup etmişlerdi.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4.TUR PROGRAMI;