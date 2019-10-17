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Beko Baskonia önünde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

'nde 3. hafta karşılaşmasında Beko Baskonia'yı ağırlıyor. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Fenerbahçe Beko Baskonia önünde
THY 'nde 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko Baskonia'yı ağırlıyor. Euroleague'de geride kalan Real Madrid ve Kızılyıldız maçlarında galibiyet alamayan Kanarya, Boskonia maçında galibiyet almak istiyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak.

LİONEL MESSİ YİNE ALTIN AYAKKABI'NIN SAHİBİ
Yine yeni yeniden Messi... İspanya ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.



Daha önce bu ödülü 5 kez kazanan Arjantinli futbol cambazı Altın ayakkabı'yı 6 farklı sezonda kazanan ilk futbolcu unvanını elde etti.

FENERBAHÇE ÖZNÜR KABLO GALİBİYETLE BAŞLADI
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Öznur Kablo, konuk ettiği temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 86-82 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe adına Iagupova 22, Zandalasini kaydetti. FIBA Kadınlar 'nda ise Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 74-55 yendi.

F.BAHÇE SET VERMEDİ
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Opet, 'ı 3-0 yendi. yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ikinci maçını da kazanırken, Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

TARAFTARLAR SİNAN'I İSTİYOR
Serie A ekiplerinden Genoa'da top koşturan Sinan Gümüş, bu sezon forma şansı bulamadı. İtalya'da zor günler geçiren Genoa'nın taraftarları Goran Pandev'in yerine Sinan'ın oynamasını istiyor.

KAYSERİ'DE BOYKOT BİTTİ
İstikbal Mobilya Kayserispor'da ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle futbolcular antrenmanlara katılmıyordu. Başkan Hamdi Elcuman ile görüşen oyuncular dünkü idmanlara çıktı.



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