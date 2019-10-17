Ersun Yanal ilk 11’i değiştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Dirar'ın yokluğunda Denizlispor maçında kadroyu değiştirecek.
YILDIZLAR DÖNDÜ
Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues takımla çalışmalara başladı. Saha içinde takımı yöneten Emre'nin sakatlanması da bütün taşları yerinden oynattı.
KRİTİK HAMLELER
Yanal'ın maça Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Kruse ve Vedat ile başlaması bekleniyor.
KRUSE İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'de ağrıları olan Max Kruse, dün idmanda yer almadı. Alman futbolcunun yanı sıra grip olan Altay Bayındır da takımla çalışmalara katılmadı.
EN SONUNDA FORMAYI ALACAĞIM!
F.Bahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hazır olmadığımı biliyorum. Ama en sonunda o formayı alacağım. Kendi kapasitemi biliyorum" ifadelerini kullandı.
YILDIZLAR DÖNDÜ
Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues takımla çalışmalara başladı. Saha içinde takımı yöneten Emre'nin sakatlanması da bütün taşları yerinden oynattı.
KRİTİK HAMLELER
Yanal'ın maça Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Kruse ve Vedat ile başlaması bekleniyor.
KRUSE İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'de ağrıları olan Max Kruse, dün idmanda yer almadı. Alman futbolcunun yanı sıra grip olan Altay Bayındır da takımla çalışmalara katılmadı.
EN SONUNDA FORMAYI ALACAĞIM!
F.Bahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hazır olmadığımı biliyorum. Ama en sonunda o formayı alacağım. Kendi kapasitemi biliyorum" ifadelerini kullandı.
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