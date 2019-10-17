Beşiktaş'ta gözler 20 Ekim'de yapılacak kongreye çevrildi. Başkan adaylarından Serdar Adalı ve Ahmet Nur Çebi dün yaptığı açıklamalarda birbirlerini sert bir şekilde eleştirdi. Adalı başkanlık vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyacağını söyleyerek, "Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi bozuk. Ben camiayı birleştirmeye o da ayrıştırmaya çalışıyor" dedi.
- Spor
- 17.10.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi birbirini yaylım ateşine tuttu
Beşiktaş'ta başkan adayları birbirlerini şimdiden yaylım ateşine tuttu. Ahmet Nur Çebi, "Orman'a hakkımı helal etmiyorum. Serdal Adalı da aynı düzenin devamıdır." dedi. Serdal Adalı ise "Ben camiayı birleştirmeye çalışıyorum, Çebi ayrıştırmaya. Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi çok bozuk" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta gözler 20 Ekim'de yapılacak kongreye çevrildi. Başkan adaylarından Serdar Adalı ve Ahmet Nur Çebi dün yaptığı açıklamalarda birbirlerini sert bir şekilde eleştirdi. Adalı başkanlık vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyacağını söyleyerek, "Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi bozuk. Ben camiayı birleştirmeye o da ayrıştırmaya çalışıyor" dedi.
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