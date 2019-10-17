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'ta başkan adayları ve birbirini yaylım ateşine tuttu

'ta başkan adayları birbirlerini şimdiden yaylım ateşine tuttu. , "Orman'a hakkımı helal etmiyorum. da aynı düzenin devamıdır." dedi.  Serdal Adalı ise "Ben camiayı birleştirmeye çalışıyorum, Çebi ayrıştırmaya. Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi çok bozuk" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta gözler 20 Ekim'de yapılacak kongreye çevrildi. Başkan adaylarından Serdar Adalı ve Ahmet Nur Çebi dün yaptığı açıklamalarda birbirlerini sert bir şekilde eleştirdi. Adalı başkanlık vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyacağını söyleyerek, "Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi bozuk. Ben camiayı birleştirmeye o da ayrıştırmaya çalışıyor" dedi.

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