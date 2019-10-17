eşiktaş'ta

gözler 20 Ekim'de yapılacak kongreye çevrildi. Başkan adaylarındandün yaptığı açıklamalarda birbirlerini sert bir şekilde eleştirdi. Adalı başkanlık vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyacağını söyleyerek, "Çebi yanlış bir yol seçti. Psikolojisi bozuk. Ben camiayı birleştirmeye o da ayrıştırmaya çalışıyor" dedi.