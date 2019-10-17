Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir sakatlık şoku yaşanıyor... İdmanda sol arka adelesinden sakatlanan Gökhan Gönül'ün 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tecrübeli yıldız önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında da forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılar'da Dorukhan Toköz'ün ağır sakatlığının ardından Victor Ruiz ve N'Koudou'nun da derbide oynayamayacağı belirtilmişti. Bir başka sakat Oğuzhan Özyakup'un tedavisi ise tüm hızıyla devam ediyor.
AVCI'NIN LJAJİC İKİLEMİ
Tecrübeli hoca, milli takımdan çok formda dönen Sırp yıldızla ilgili kararını henüz vermedi.
Abdullah Avcı son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Adem Ljajic'i Ankaragücü deplasmanında yedek bırakmayı düşünüyordu. Ancak Sırp yıldızın, Litvanya önünde çok iyi oynaması ve iki asist yapması kafaları karıştırdı. Avcı son kararını yarın verecek.
Kartal A.gücü maçına çok hırslı hazırlanıyor.
Siyah-Beyazlılar'da Dorukhan Toköz'ün ağır sakatlığının ardından Victor Ruiz ve N'Koudou'nun da derbide oynayamayacağı belirtilmişti. Bir başka sakat Oğuzhan Özyakup'un tedavisi ise tüm hızıyla devam ediyor.
AVCI'NIN LJAJİC İKİLEMİ
Tecrübeli hoca, milli takımdan çok formda dönen Sırp yıldızla ilgili kararını henüz vermedi.
Abdullah Avcı son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Adem Ljajic'i Ankaragücü deplasmanında yedek bırakmayı düşünüyordu. Ancak Sırp yıldızın, Litvanya önünde çok iyi oynaması ve iki asist yapması kafaları karıştırdı. Avcı son kararını yarın verecek.
Kartal A.gücü maçına çok hırslı hazırlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.