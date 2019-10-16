Trabzonsporlu oyunculardan Doğan Erdoğan son dönemde gurbetçi oyunculara yönelik yapılan ırkçı saldırılara değindi. Avusturya'da oynadığı dönemdeki bir anısını paylaşan Erdoğan, "Soy ismim başkanımızla aynı diye kapı zilinden ismim sökülmüştü" dedi.
Bu hafta oynayacakları Gazişehir maçına da değinen Erdoğan, "Çaykur Rizespor maçında oynadığımız futbolu sürdürürsek yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor 3 kulvarda da iddialı. Bunu oynayacağımız futbolla herkese göstereceğiz. Hedefimiz zirveye oynamak" dedi.
DOĞAN'DAN BAŞARI SÖZÜ
Trabzonspor'un başarılı ismi Doğan 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyledi.
STURRIDGE ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu Sturridge doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-Mavili oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ancak takıma tam olarak hazır halde gelmesi için böyle bir yöntem seçildiği öne sürüldü.
OBI MIKEL İÇİN SEFERBERLİK
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in Gazişehir karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde netlik kazanacak.
Bu hafta oynayacakları Gazişehir maçına da değinen Erdoğan, "Çaykur Rizespor maçında oynadığımız futbolu sürdürürsek yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor 3 kulvarda da iddialı. Bunu oynayacağımız futbolla herkese göstereceğiz. Hedefimiz zirveye oynamak" dedi.
DOĞAN'DAN BAŞARI SÖZÜ
Trabzonspor'un başarılı ismi Doğan 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyledi.
STURRIDGE ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu Sturridge doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-Mavili oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ancak takıma tam olarak hazır halde gelmesi için böyle bir yöntem seçildiği öne sürüldü.
OBI MIKEL İÇİN SEFERBERLİK
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in Gazişehir karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde netlik kazanacak.
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