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Doğan Erdoğan ’da başından geçen ya değindi: Kapımın zilinden ismimi söktüler

lu Doğan Erdoğan, Başkan ile aynı soyadını taşıdığı için ırkçıların kapı zilinden ismini söktüğünü söyledi. Erdoğan, "Soy ismim başkanımızla aynı diye kapı zilinden ismim sökülmüştü" dedi.

Kapımın zilinden ismimi söktüler
Trabzonsporlu oyunculardan Doğan Erdoğan son dönemde gurbetçi oyunculara yönelik yapılan lara değindi. Avusturya'da oynadığı dönemdeki bir anısını paylaşan Erdoğan, "Soy ismim başkanımızla aynı diye kapı zilinden ismim sökülmüştü" dedi.

Bu hafta oynayacakları Gazişehir maçına da değinen Erdoğan, "Çaykur Rizespor maçında oynadığımız u sürdürürsek yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor 3 kulvarda da iddialı. Bunu oynayacağımız futbolla herkese göstereceğiz. Hedefimiz zirveye oynamak" dedi.



DOĞAN'DAN BAŞARI SÖZÜ
'un başarılı ismi Doğan 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyledi.



STURRIDGE ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu Sturridge doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-Mavili oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ancak takıma tam olarak hazır halde gelmesi için böyle bir yöntem seçildiği öne sürüldü.

OBI MIKEL İÇİN SEFERBERLİK
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in Gazişehir karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde netlik kazanacak.



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