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Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

A Milli Futbol Takımımız ilk maçta darmadağın ettiği Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan Ay-yıldızlılar, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı. Karşılaşmaya Mert Günok'un kurtarışları damga vururken sosyal medyadan tecrübeli eldivene birçok destek mesajı geldi.

15.10.2019 00:26 - Son Güncelleme: 15.10.2019 00:26
Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf, Fransa oldu. İlk 15 dakikalık bölümün ardından özellikle Kingsley Coman ve Antoine Griezmann'ın geliştirdiği üst üste ataklarla gol arayan Fransa Milli Takımı oyuncularına, ay-yıldızlıların kalecisi Mert Günok geçit vermedi.


Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

Türkiye, ikinci devrede oyunu dengeleyerek rakip kaleye gitmeye başladı. Fransa, teknik direktörü Didier Deschamps'ın ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Olivier Giroud ile golü bularak 1-0 öne geçti. Giroud, elemelerdeki 5. golünü kaydetti.

Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

Milli takım, 82. dakikada kazanılan duran topta Kaan Ayhan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-1'i yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.


Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?

Bu sonuçla iki takım da 19'ar puana yükseldi. Gruptaki ilk maçı rakibine karşı 2-0 kazanan Türkiye, ikili averajda Fransa'nın önünde yer alarak liderliğini korudu.

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