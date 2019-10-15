Mert Günok Fransa maçındaki kurtarışlarıyla sosyal medyayı salladı: Madrid mi Barcelona mı?
A Milli Futbol Takımımız ilk maçta darmadağın ettiği Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan Ay-yıldızlılar, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı. Karşılaşmaya Mert Günok'un kurtarışları damga vururken sosyal medyadan tecrübeli eldivene birçok destek mesajı geldi.
15.10.2019 00:26
- Son Güncelleme: 15.10.2019 00:26
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