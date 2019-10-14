Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi katrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. Kolarov ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözleşme imzalanacak.
- Spor
- 14.10.2019
- Gazete
Fenerbahçe Kolarov’a geç de olsa kavuşacak
FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Kolarov için atağa geçti. Roma'da kalan ama sözleşme yenilemeyen Kolarov ile prensip anlaşması hala geçerli. Kolarov Ocak'ta ön sözleşme imzalayacak haziranda formayı giyecek.
Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi katrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. Kolarov ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözleşme imzalanacak.
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