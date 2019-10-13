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  • 13.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:21

'na şok! En az 1 ay sahalardan uzak!

A ’ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan ’nun sol kaburgasında kırık tespit edildi. 1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, ’nin Denizlispor, ve maçlarında kesin olarak oynamayacak.

Emre Belözoğlu'na şok! En az 1 ay sahalardan uzak!

karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A kampında devam edecek.

Hürriyet'in haberine göre, 1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, 'nin Denizlispor, ve maçlarında kesin olarak oynamayacak.

Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut'un sağ ayak bileğinde, Kaan'ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

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