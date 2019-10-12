Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İKİNCİ OLMUŞTU
2018 Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İKİNCİ OLMUŞTU
2018 Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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