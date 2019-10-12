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  • 12.10.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 20:30

'nda büyük başarı! dünya şampiyonu oldu

Son dakika haberine göre 'nda milli sporcu , halka aletinde dünya şampiyonu oldu. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmişti.

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