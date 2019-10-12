Turkuvaz Medya’dan E-Spor zirvesi!

Turkuvaz Dergi Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergileri Para ve Forbes tarafından düzenlenen E-Spor 2019 Zirvesi, ininal ESpor Arena'da gerçekleşti. Zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin E-Spor'da global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Çok kısa bir zaman içerisinde sektörün globalde ve Türkiye'de bu denli ivme kat etmesi gerçekten takdire şayan.
Kullanan değil, üreten ülke olmak durumundayız ve bu nedenle gençlerimizin üretimini, projelerini desteklemeye hazırız" ifadesini kullandı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise Türkiye'nin sektörde en hızlı gelişim gösteren ülkeler arasında yer aldığını ve geçen yıl dijital oyunlar pazar büyüklüğü sıralamasında 18'inci sırada yer alarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinin lideri olduğunu belirtti.
Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Bakan Kasapoğlu'na plaket verdi.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ KONUŞULDU
Fenomen ve Oyuncuların Gözüyle E-Spor'da Gelecek paneli ise dün gerçekyeşen zirvenin en çok dikkat çeken panellerinden birisi oldu.
Kullanan değil, üreten ülke olmak durumundayız ve bu nedenle gençlerimizin üretimini, projelerini desteklemeye hazırız" ifadesini kullandı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise Türkiye'nin sektörde en hızlı gelişim gösteren ülkeler arasında yer aldığını ve geçen yıl dijital oyunlar pazar büyüklüğü sıralamasında 18'inci sırada yer alarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinin lideri olduğunu belirtti.
Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Bakan Kasapoğlu'na plaket verdi.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ KONUŞULDU
Fenomen ve Oyuncuların Gözüyle E-Spor'da Gelecek paneli ise dün gerçekyeşen zirvenin en çok dikkat çeken panellerinden birisi oldu.
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