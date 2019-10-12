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  • 12.10.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 10:14

'nda finale yükseldi

'nda 51 kiloda mücadele eden milli sporcu, kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenerek finale yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası'nda milli gurur!

Rusya'da düzenlenen 'nda 51 kiloda mücadele eden , finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.


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