Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cristian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.
- Spor
- 12.10.2019
- Gazete
Luyindama’ya Ada kancası! Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla iki kulübün dikkatini çekti
Galatasaray’ın S.Liege’den 8 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı Cristian Luyindama iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi... Özellikle bu sezon Brugge ve PSG maçlarındaki futbolla dikkat çeken 25 yaşındaki stopere devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cristian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.
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