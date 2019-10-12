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Luyindama’ya Ada kancası! ’nde oynadığı la iki kulübün dikkatini çekti

’ın S.Liege’den 8 milyon Euro ödeyip kadrosuna kattığı iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi... Özellikle bu sezon Brugge ve maçlarındaki la dikkat çeken 25 yaşındaki stopere devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.



Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cristian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

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