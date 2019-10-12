Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği bu dönemde İngiliz basını da bu gerçeği yüksek sesle dile getirmeye başladı.
ANLAŞMA 1.5 YILLIK OLACAK
Ada basını, "Comolli sürekli Arsenal ile iletişim halinde. Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok yüksek. 1.5 yıl kiralama olması bekleniyor. Arsenal de maaşının bir kısmını ödemeyşe hazır" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in Londra'daki evini satışa çıkardığı da iddialar arasında.
ARSENAL'DE GÖZDEN DÜŞTÜ
Mesut bu sezon Arsenal'de ligde sadece 1 maçta forma giydi. 71 dakika sahada kaldı.
KOLAROV: ÜLKEME DÖNMEM
Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan Kolarov, "Kızılyıldız'a dönecek" iddialarına cevap verdi. Fener'in gündeminde olan Kolarov, "Sırbistan'a dönmeyeceğim" dedi.
SOL BEKE ISLA FORMÜLÜ
Ersun Yanal, Hasan Ali'nin yetişmemesi durumunda çareyi Şilili sağ bekte buldu
Hasan Ali Kaldırım'ın Denizli maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Ersun Yanal'ın sol bek için idmanlarda Isla'yı deneyeceği öğrenildi. Bu durumda Ozan sağ beke geçecek. İlk 7 maçta sol bek oynayan Dirar bir süre önce ameliyat olmuştu.
ANLAŞMA 1.5 YILLIK OLACAK
Ada basını, "Comolli sürekli Arsenal ile iletişim halinde. Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok yüksek. 1.5 yıl kiralama olması bekleniyor. Arsenal de maaşının bir kısmını ödemeyşe hazır" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in Londra'daki evini satışa çıkardığı da iddialar arasında.
ARSENAL'DE GÖZDEN DÜŞTÜ
Mesut bu sezon Arsenal'de ligde sadece 1 maçta forma giydi. 71 dakika sahada kaldı.
KOLAROV: ÜLKEME DÖNMEM
Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan Kolarov, "Kızılyıldız'a dönecek" iddialarına cevap verdi. Fener'in gündeminde olan Kolarov, "Sırbistan'a dönmeyeceğim" dedi.
SOL BEKE ISLA FORMÜLÜ
Ersun Yanal, Hasan Ali'nin yetişmemesi durumunda çareyi Şilili sağ bekte buldu
Hasan Ali Kaldırım'ın Denizli maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Ersun Yanal'ın sol bek için idmanlarda Isla'yı deneyeceği öğrenildi. Bu durumda Ozan sağ beke geçecek. İlk 7 maçta sol bek oynayan Dirar bir süre önce ameliyat olmuştu.
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