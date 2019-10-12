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ler de kabul etti! “’in 'ta Fener’e gitme ihtimali yüksek"

Sportif Direktörü Damien Comolli’nin sürekli temas halinde olduğunu yazan basını, “’in 'ta Fenerbahçe’ye gitme ihtimali yüksek” dedi.

İngilizler de kabul etti!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği bu dönemde basını da bu gerçeği yüksek sesle dile getirmeye başladı.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK OLACAK
Ada basını, "Comolli sürekli Arsenal ile iletişim halinde. ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok yüksek. 1.5 yıl kiralama olması bekleniyor. de maaşının bir kısmını ödemeyşe hazır" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in Londra'daki evini satışa çıkardığı da iddialar arasında.



ARSENAL'DE GÖZDEN DÜŞTÜ
Mesut bu sezon Arsenal'de ligde sadece 1 maçta forma giydi. 71 dakika sahada kaldı.



KOLAROV: ÜLKEME DÖNMEM
Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan Kolarov, "Kızılyıldız'a dönecek" iddialarına cevap verdi. Fener'in gündeminde olan Kolarov, "'a dönmeyeceğim" dedi.

SOL BEKE ISLA FORMÜLÜ
, Hasan Ali'nin yetişmemesi durumunda çareyi Şilili sağ bekte buldu
Hasan Ali Kaldırım'ın Denizli maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Ersun Yanal'ın sol bek için idmanlarda Isla'yı deneyeceği öğrenildi. Bu durumda Ozan sağ beke geçecek. İlk 7 maçta sol bek oynayan Dirar bir süre önce ameliyat olmuştu.

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