Galatasaray Sportif A.Ş., 08.10.2019 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârının 79.6 Milyon TL olduğunu açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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