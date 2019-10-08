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  • 09.10.2019 01:08
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 01:09

2019-2020 sezonu ilk çeyrek net dönem karını açıkladı!

ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Sportif A.Ş., 08.10.2019 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârının 79.6 Milyon TL olduğunu açıkladı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Sarı kırmızılı ekibin hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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