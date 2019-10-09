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i için harekete geçen ’ye 'den destek!

, i için ile temasa geçerken yıldız oyuncunun eşi ’den destek geldi. Fener’in eline güçlü bir koz geçti. Eşine destek veren Amine Gülşe, "'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur" dedi.



Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sanal alemde defaatle dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor! Fenerbahçe Mesut için Arsenal ile dirsek temasına geçerken çok önemli bir yerden gelen destekle eline koz geçti!

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