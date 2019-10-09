Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sanal alemde defaatle dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor! Fenerbahçe Mesut için Arsenal ile dirsek temasına geçerken çok önemli bir yerden gelen destekle eline koz geçti!
- Spor
- 09.10.2019
- Gazete
Mesut Özil transferi için harekete geçen Fenerbahçe’ye Amine Gülşe'den destek!
Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal ile temasa geçerken yıldız oyuncunun eşi Amine Gülşe’den destek geldi. Fener’in eline güçlü bir koz geçti. Eşine destek veren Amine Gülşe, "İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur" dedi.
Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sanal alemde defaatle dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor! Fenerbahçe Mesut için Arsenal ile dirsek temasına geçerken çok önemli bir yerden gelen destekle eline koz geçti!
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