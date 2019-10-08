F.Bahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.
- Spor
- 08.10.2019
- Gazete
Fenerbahçe, İngiltere’de mutsuz olan Mesut Özil için düğmeye bastı
Fenerbahçe, yıldız oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurdu..Arsenal, Mesut’un yıllık ücretinin bir kısmını karşılamaya sıcak bakıyor. Herkesin rüya olarak adlandırdığı transfer Ocak ayında gerçeğe dönüşebilir...
F.Bahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.
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