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  • 09.10.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:23

27. Kadınlar 'nı kazandı

Son dakika haberine göre Basketbolda 27. Kadınlar 'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen kazandı.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin

Basketbolda 27. Kadınlar 'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6'lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova'nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Zandalasini ile pota altından peş peşe sayılar bulurken, Iagupova da etkili oyununu sürdürdü. Zandalasini ve Sevgi Uzun'un peş peş attığı 3'lüklerle sarı-lacivertliler maçın 17. dakikasını 41-25 önde geçti. Farkı daha da açan Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34'e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı.

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.

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