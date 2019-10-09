Daçka Nanterre’yi yendi grupta ikide iki yaptı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65 yendi. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini aldı. Tofaş ise B Grubu maçında deplasmada Partizan'a 93-80 yenildi.
HOROZ'DA YÜCEL İLDİZ'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi. Arka arkaya alınan başarısız sonuçlardan sonra Yeşil-Siyahlı yönetim İldiz'le bir araya gelerek sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşma sağladı. Denizlispor Yönetimi, Yücel İldiz'e bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.
FENERBAHÇE-ÇUKUROVA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor... Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe bugün saat 18.00'de Çukurova Basketbol ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. 2 ekibin de tek hedefi kupayı müzesine götürmek olacak. Galip gelen ekip 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.
LUCESCU MOSKOVA'YA
Mırcea Lucescu Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere... Tecrübeli teknik direktörün menajeri Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi." şeklinde konuştu.
SERTAÇ ŞANLI UMUTLU
Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı açıklamalarda bulundu. Şanlı, "Euroleague'de final oynamak istiyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Takımın kimyası çok iyi" ifadelerini kullandı.
KONYA'DAN TEKERRÜR
İttifak Holding Konyaspor Lige çok iyi başladı. 7 haftada sadece 1 yenilgi alan Yeşil-Siyahlılar aynı başarıyı 2015-2016 sezonunda yaşamış, o sezonu 66 puanla 3. sırada bitirmişti.
HOROZ'DA YÜCEL İLDİZ'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi. Arka arkaya alınan başarısız sonuçlardan sonra Yeşil-Siyahlı yönetim İldiz'le bir araya gelerek sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşma sağladı. Denizlispor Yönetimi, Yücel İldiz'e bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.
FENERBAHÇE-ÇUKUROVA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor... Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe bugün saat 18.00'de Çukurova Basketbol ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. 2 ekibin de tek hedefi kupayı müzesine götürmek olacak. Galip gelen ekip 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.
LUCESCU MOSKOVA'YA
Mırcea Lucescu Dinamo Moskova ile anlaşmak üzere... Tecrübeli teknik direktörün menajeri Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi." şeklinde konuştu.
SERTAÇ ŞANLI UMUTLU
Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı açıklamalarda bulundu. Şanlı, "Euroleague'de final oynamak istiyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Takımın kimyası çok iyi" ifadelerini kullandı.
KONYA'DAN TEKERRÜR
İttifak Holding Konyaspor Lige çok iyi başladı. 7 haftada sadece 1 yenilgi alan Yeşil-Siyahlılar aynı başarıyı 2015-2016 sezonunda yaşamış, o sezonu 66 puanla 3. sırada bitirmişti.
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