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  • 09.10.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:29

Galatasaray Kulübünün net borcu yaklaşık 1,62 milyar lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 arasında 30,5 milyon lira kar etti.

Galatasaray'ın net borcu açıklandı!

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.

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