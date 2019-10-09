Galatasaray Kulübünün net borcu yaklaşık 1,62 milyar lira Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 arasında 30,5 milyon lira kar etti.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi. Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

...

TÜM MANŞETLER