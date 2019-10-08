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Başkanı 'tan flaş açıklama: Bu gemi nasıl yüzecek!

Sarı-Lacivertliler’in başkanı, “Yönetici arkadaşlarla gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz...” ifadelerini kullandı... İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

Bu gemi nasıl yüzecek!
F.Bahçe Takımı'nın yeni sponsorluk anlaşması dün Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Takımın ismi Öznur Kablo Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç kendilerinin de tüm kulüplerin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek; "Burhan bey, yönetici arkadaşlar bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor" dedi. Sarı-Lacivertliler, Fluo ile kadın ve Erkek Voleybol takımları için de sponsorluk anlaşması imzaladı.

YANAL TEK TEK ANLATACAK!
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli arada oyuncularıyla özel bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının, görüntülü yapacağı analizde ilk 7 haftada yapılan hatalar üzerine yoğunlaşacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın bu toplantıda takım savunması üzerine duracağı ve stoperlerle de özel görüşme yapacağı belirtildi.

SADECE BİR KAZAYDI
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Antalyaspor maçında aldıkları sonucun bir kaza olduğunu belirterek, "Kadro kalitesi olarak birçok takımın önündeyiz. Şampiyonluk bize yakın" dedi.

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