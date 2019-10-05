Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa Ligi'ne 4 ön eleme maçından çıkıp gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Mayıs ayında Allah bize orada final oynamayı nasip etsin" dedi.
SOSA VE NOVAK İLE TEMASTA
Ağaoğlu, Sosa ve Novak ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
TRABZONSPOR'DAN DEV ANLAŞMA
Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına reklam anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, Bordo-Mavili kulüp, 52 milyon 500 bin TL kazanacak.
FERNANDES VE YUSUF TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. Sakatlıkları geçen Fernandes ve Yusuf Sarı takımla çalışmalara başladı. Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki neşesi dikkat çekti.
SOSA VE NOVAK İLE TEMASTA
Ağaoğlu, Sosa ve Novak ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
TRABZONSPOR'DAN DEV ANLAŞMA
Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına reklam anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, Bordo-Mavili kulüp, 52 milyon 500 bin TL kazanacak.
FERNANDES VE YUSUF TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. Sakatlıkları geçen Fernandes ve Yusuf Sarı takımla çalışmalara başladı. Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki neşesi dikkat çekti.
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