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  • 06.10.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 15:36

yöneticisi 'dan "penaltı isyanı" açıklaması

- Antalya maçında yaşanan bir pozisyonun ardından ayağa kalkarak maçın hakemine tepki gösteren yöneticisi büyük tepki çekmişti. Tarafsız kalamadığı yönünde eleştirilen Soydan konuyla ilgili olarak, "Elbette maç seyrederken heyecanlanacağım. O pozisyonun penaltı olduğuna inandım ve bir anlık tepki koydum." dedi.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı.

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