Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Sivasspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazandı. Sivasspor savunmasının hatasını Orgill affetmedi ve 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Sivasspor'da Mert Hakan 26 ve 48'deki golleriyle müthiş geri dönüşün fitilini ateşledi.Yiğidolar, 90+2'de Yatabare ile son sözü söyledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1

52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.

71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.