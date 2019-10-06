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’den farklı tarife

ekibi , 'in 7. haftasında evinde konuk ettiği 'u 4-0 mağlup etti. Göz-Göz 7. dakikada Alpaslan'la 1-0 öne geçti.42'de Soner farkı ikiye çıkarırken, Napoleoni 45 ve 50'de attığı gollerle sonucu belirledi.

Göztepe’den farklı tarife
Göztepe, 'in 7. haftasında evinde konuk ettiği 'u 4-0 mağlup etti. Göz-Göz 7. dakikada Alpaslan'la 1-0 öne geçti.

NAPOLEONİ COŞTU
42'de Soner farkı ikiye çıkarırken, Napoleoni 45 ve 50'de attığı gollerle sonucu belirledi.



DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET
deplasmanda 'yı gole boğdu.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

MİYA'DAN DUBLE
Konuk Konyaspor'un gollerini Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (pen.), Miya (2) attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Veysel Sarı'dan geldi.

GİRESUN AKİGO'YU TEK GOLLE YIKTI
TFF 1. Lig'de Giresunspor evinde Akhisarspor'u tek golle yenerek ilk galibiyetini aldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü Romen oyuncu Rusescu kaydetti.

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