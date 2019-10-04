Milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 2018 yılında başlatılan FETÖ soruşturması son dakika gelişmeleri yaşanıyor.



Hürriyet gazetesi muhabirinin yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun FETÖ soruşturmasından bugün itibariyle kovuşturmaya yer yok kararı çıktı.

Muhabir yaptığı açıklamada;

KOVUŞTURMAYA YER YOK

"Fenerbahçelilere ben bir müjde vereyim. Emre Belözoğlu 1 senedir süren FETÖ soruşturmasından bugün itibariyle kovuşturmaya yer yok kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 senedir bu soruşturmayı yürütüyordu. Savcı Ercan Güçlü'nün kararıyla bugün kovuşturmaya yer yok kararı alındı.

Savcı kovuşturmaya yer yok kararında 2013 yılına kadar dini sohbet ve para ilişkilerinde olsa da, örgüte verilen bağış olsa da, bundan sonraki eylemlerinde sempati ve iltisak boyutunda kaldığını, bunun ötesinde örgüt üyeliğine dair bir delil elde edilemediği kanaatine varılmış ve kovuşturmaya yer yok kararı verildi" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Savcılığa ifade veren 'Mert' isimli gizli tanık Emre Belözoğlu'nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etmişt ve bunun üzerine Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alınmıştı.