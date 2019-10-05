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  • 05.10.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 11:38

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 hangi kanalda?

maçı saat kaçta? Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Karşılaşma öncesi 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, ligin 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçının detayları...

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman?

Gençlerbirliği Galatasaray maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacka Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının detayları belli oldu. Galatasaray, karşılaşma öncesi 9 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyeyle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Gençlerbirliği'nde ise hedef ilk galibiyetini almak. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçının detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞKENT KAFİLESİNDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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