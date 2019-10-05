Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kadroda şu isimler var:
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) Ömer Bayram (G.Saray), Umut (Le Havre )
Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Burak (Beşiktaş), Kenan (Düsseldorf
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) Ömer Bayram (G.Saray), Umut (Le Havre )
Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Burak (Beşiktaş), Kenan (Düsseldorf
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