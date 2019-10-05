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kadroyu 20.20’de açıkladı

 Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. İşte kadroda yer alan isimler...

Güneş kadroyu 20.20’de açıkladı
Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kadroda şu isimler var:

Kaleciler: (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)

Defans: Zeki (Lille), Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), (Düsseldorf), Merih (Juventus), Ozan Kabak (Schalke) Ömer Bayram (G.Saray), Umut (Le Havre )

Orta saha: Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir ), Okay Yokuşlu (C.Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Burak (Beşiktaş), Kenan (Düsseldorf

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