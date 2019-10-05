Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Ligin 7. haftası Yeni Malatyaspor-Denizlispor ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçları ile başladı. Bugün oynanacak maçlarla yeniden şekillencek puan durumu tablosunda bir maç eksiğiyle 14 puanla Alanyaspor lider konumda bulunuyor. Süper Lig'de 7. hafta maç sonuçları sonrası değişiklik gösteren puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (7. HAFTA)

Oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 6 4 2 0 13 6 7 14 2 Konyaspor 7 3 3 1 10 6 4 12 3 Fenerbahçe 7 3 2 2 11 7 4 11 4 Gaziantep FK 6 3 2 1 11 11 0 11 5 Antalyaspor 7 3 2 2 9 9 0 11 6 Yeni Malatyaspor 7 3 1 3 16 10 6 10 7 Trabzonspor 6 2 3 1 11 8 3 9 8 Sivasspor 6 2 3 1 9 6 3 9 9 Galatasaray 6 2 3 1 6 6 0 9 10 Başakşehir 6 2 2 2 10 8 2 8 11 Denizlispor 7 2 2 3 6 8 -2 8 12 Ankaragücü 6 2 2 2 5 8 -3 8 13 Rizespor 6 2 2 2 5 9 -4 8 14 Kasımpaşa 7 2 1 4 7 11 -4 7 15 Göztepe 6 1 3 2 2 5 -3 6 16 Beşiktaş 6 1 2 3 8 12 -4 5 17 Kayserispor 6 0 3 3 7 10 -3 3 18 Gençlerbirliği 6 0 2 4 6 12 -6 2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

4 EKİM CUMA

Yeni Malatyaspor - Denizlispor: 5 - 1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 0 - 1

5 EKİM CUMARTESİ

Kasımpaşa - Konyaspor: 1 - 4

Göztepe - Kayserispor:

Gençlerbirliği - Galatasaray:

6 EKİM PAZAR

Sivasspor - Ankaragücü:

Beşiktaş - Alanyaspor:

Gaziantep FK - Başakşehir:

Rizespor - Trabzonspor: