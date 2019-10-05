İstanbul'da yağmurlu bir cumartesi gününde, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u Kasımpaşa'yı 4-1 devirmeyi başardı...

Mücadelenin ilk dakikaları bir o kalede, bir bu kaledeydi... Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile 20. dakikada 1-0 öne geçti. Yoğun ofsayt itirazları vardı ama VAR'dan gelen onay ile Serkan Tokat golü geçerli saydı.

Herkes ilk yarı bu skorla mı bitecek derken 44 ile 45+3 arasında, tam 4 dakika içinde 3 gol daha izledik ve deplasman ekibi Konyaspor soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarı, ilk yarı kıyasla daha sakindi... Konyaspor, Jevtovic ile bir de penaltıdan yararlanamamıştı ama VAR uyarısıyla atış tekrarlandı. İlk yarı farkı 3'e çıkaran Farouk Miya hata yapmadı ve yeşil-beyazlı ekibi 4-1 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda başka önemli bir pozisyon olmadı ve Aykut Kocaman'ın ekibi mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı, puanını 12'ye çıkartıp maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.