Göztepe evinde farklı kazandı

Süper Lig'de son 4 maçtır bileği bükülmemesine rağmen 1 galibiyet, 3 beraberlikle hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda bulduğu 3-0 golle büyük bir avantaj yakalayan İzmir ekibi ikinci yarıda bulduğu tek golle skoru 4-0'a getirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanattan korner kazanan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk, takımını öne geçirdi: 1-0

25. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışında düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Atila Turan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Rienstra'nın müdahalesi sonucu Joreme'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 32. dakikada atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.





42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunma oyuncularından seken topla ceza sahası dışından buluşan Soner Aydoğdu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0

45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışında alan Napoleoni, defansı çalımlayıp vurduğu top, ağlarla buluştu: 3-0





Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Göztepe maçın 30. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen onayla beyaz noktayı gösterdi. Serdar Gürler 33. dakikada atışı gole çevirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı penaltı golünü iptal ettirdi. Serdar, atış sırasında topa önce sol ayağı ile müdahale edip sağ ayağı ile şut çekti. Ancak kurallar gereği penaltı atışının tek vuruşta kullanılması gerekirken, Serdar çift vuruş yaptı. Hakem Cüneyt Çakır kurallar gereği penaltıyı iptal etti.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kadroda zorunlu rotasyonlara gitti. Genç teknik adam, Gaziantep'te kırmızı kart gören kaptan kaleci Beto'nun yokluğunda eldivenleri Göktuğ'a teslim ederken, orta sahada Castro'yu kızağa çekip cezası biten Poko'yu on birde görevlendirdi.

Tamer Tuna savunmada istikrarı tercih etti. Tuna, asıl bölgesi orta saha olan Alpaslan'ı geçen haftalarda olduğu gibi İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da Titi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynattı. Göztepe'nin sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer ettiği golcü Eren Derdiyok yine yedek soyundu.

Konuk Kayserispor'dan alınan kötü sonuçların ardından istifasını veren ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Hikmet Karaman, Göztepe maçında takımının başında sahaya çıktı. Kayserispor'da sakatlıkları süren Şamil, Kravets, Adebayor, Alpay, Yasir ile kart cezalıları Henrique ve Mensah Göztepe'ye karşı oynayamadı.

Göztepe'ye Süper Lig'de büyük destek veren taraftarlar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever karşılaşma öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere davet edip futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.. Taraftarların bayrak ve atkı şovları ise tribünde görsel bir şölen oluşturdu. Kayserispor'a gönül veren yaklaşık 300 kişi de kale arkasından takımlarını destekledi.