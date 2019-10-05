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Paramızla rezil olduk! Transfere milyon Euro’lar harcayan temsilcilerimiz Avrupa’da sıfır çekti

G.Saray, , ve bol yıldızlı kadrolarıyla çıktığı Avrupa arenasında sınıfta kaldı... Lüksemburg, , Belarus ve takımları bile bu sezon takımlarımızdan daha fazla puan topladı.

Paramızla rezil olduk
Avrupa'da yokları oynuyoruz. Paramızla rezil oluyoruz... Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bol yıldızlı kadrolarıyla Avrupa arenasına çıktı. Ancak aldıkları sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Falcao'lu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki maça çıktı ve sadece 1 puan topladı.



AVRUPA LİGİ'NDE 2 PUAN!
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş iki maçını da kaybetti. Trabzonspor ise 2 maçta 1 puanda kaldı. Başakşehir de Trabzonspor gibi 1 puan toplayabildi. Kağıt üzerinde iyi kadroları olmalarına rağmen alınan sonuçlar 'Fiyasko' olarak yorumlandı.

ŞU AN 11. SIRADAYIZ
Bu sezon, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum Kesimi takımları, kulüplerimizden daha çok puan topladı. , UEFA sıralamasında 11. sırada bulunuyor. Alınacak her galibiyet Avrupa kupalarına katılacak kulüplerimizin kaderini belirleyecek. 12. sıraya gerilememiz durumunda, 2020/21 sezonu şampiyonumuz 2021/22 Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılamayıp ön eleme oynayacak.



Falcao geldiğinden beri 1 gol attı.



Vida istikrarsız futbol oynuyor.



34 yaşındaki Sosa'nın sözleşmesi bu yıl bitiyor.



Edin Visca, 'in en önemli kozlarından. Visca tam ritmini bulamadı.


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