FALCAO'DAN

imbom

içiönünde çokiyi bir sınavverenyenidenlige dönüyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşamdeplasmanınaçıkacak.yolculuğu öncesifutbolcularıyla toplantıyaptı. Tecrübeli hoca,önünde sergilenenfutbolunmaçındada sürmesini istedi.'in, "önünde neler yapabileceğimizdenkesitler sunduk.Ancak bu mücadeleve enerji artık her maçsahada olmalı. Kaldığımızyerden devam etmeliyiz.başkabir seçeneceğimiz yok"dediği belirlendi.dün başkente giderken iki yıldızından kötü haber geldi. Aşil tendonunda ağrı olanve arka adelesinde zorlanma olankadroya alınmadı. Sakatlığı geçmeyendaönünde forma giyemeyecek.Ligde