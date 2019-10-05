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  • 05.10.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 19:30

'da Seri şoku! Gıda zehirlenmesi geçirdi

'da Seri şoku yaşanıyor. 'in 7. haftasında Galatasaray 'ne konuk olurken şok bir haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi Seri gıda zehirlenmesi geçirdiği için Gençlerbirliği maçının ilk 11'inden çıkarıldı.

Galatasaray'da şok! Yıldız isim zehirlendi

'in 7. haftasında 'ne konuk olurken şok bir haber geldi.

Jean Michael Seri, gıda zehirlenmesi yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken onun yerine ilk 11'e yazıldı.

Öte yandan Galatasaray'da , Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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