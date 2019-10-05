Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği'ne konuk olurken şok bir haber geldi.
Jean Michael Seri, gıda zehirlenmesi yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken onun yerine Selçuk İnan ilk 11'e yazıldı.
Öte yandan Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
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