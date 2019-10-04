Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bir önceki hafta Galatasaray ile derbi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasının detayları...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç 4 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakemin Yiğit Arslan olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus.