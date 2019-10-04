Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.10.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:43

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 FB Antalyaspor maçı hangi kanalda?

maçına saatler kaldı. Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda çıktığı son 15 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bir önceki hafta Galatasaray ile derbi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasının detayları...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç 4 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakemin Yiğit Arslan olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 FB Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri