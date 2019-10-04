Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 94. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞKENT KAFİLESİNDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.