UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip uzatmalarda yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grupta son sıraya yerleşti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın sözleri...

"85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz. Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım.

ŞAMPİYONLUĞA OYNANAN TAKIMLAR İKİŞER DEFA BENİ İSTEDİLER

Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler.





5 HAFTAYLA ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ

Artı olarak son 3 sene şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörüydüm. Ben bütün sınavları geçerek buraya geldim. O yüzden 5 haftada antrenörlüğüm sorgulanamaz. Takımın ve bireysel performansım sorgulanabilir ancak antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de Beşiktaş'ı istedim. Farklı seçeneklerim de vardı. Neden Beşiktaş'ı istedim? Oyuncu grubuna güvendim, Beşiktaş'ın geçmişine güvendim. Bu hafta bu mağlubiyet son olacak diye düşünüyorum.

HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN KAÇMADIM, VAZGEÇMEM

Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz. Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, vazgeçmem de. Bugün dahi kazanabilseydik ki yakalama şansımız vardı bizi yukarıya çekecekti. Başka şeylerin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş ile 3 senelik mukavele yaptım. Buraya imza atarken hem kağıda hem gönüllere imza attım. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirme değildir. Her şeyden haberimiz vardır. Biz yolumuza çalışarak, inanarak devam edeceğiz.





LJAJIC'İN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM

Nkoudou'dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı. Adem Ljajic'in performansından ben de memnun değilim, kendisiyle konuştum. Tarihine, CV'sine baktığımda önemli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan olmaması gerekir, yüzüne de söyledim. Baktığında senin problem çözebilecek bir oyuncun ama performansı yeterli değil. Oyuncularım arasında iletişim problemi yok. Zihinsel bir yorgunluk var. 4-2-3-1'i de oynadık, 3 maçta 11 gol yedik. Sorun sistemle, formasyonla alakalı değil."