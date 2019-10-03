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Süper Lig'in yıldızları 4. ’nde ok atacak

’nda bugün başlayacak 4. ’ne G.Saraylı Falcao ve Muslera, F.Bahçeli Emre ve Vedat ile Başakşehirli Arda Turan da katılacak.

Yıldızlar Etnospor'da ok atacak

İstanbul'da bugün başlayacak 4. 'nde Süper Lig'in yıldız futbolcuları da yer alacak. Etnospor Kültür Festivali organizasyonunundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, bugün festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.



Festivale lı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da festivalde yer alacak.



ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ
Etnospor Federasyonu Başkanı , Falcao'yu festivalde görmek istediklerini söylemişti. Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu.



BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK
Yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan Süper Lig'in yıldız isimleri, Etnospor'da geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak. Bu yarışma büyük heyecana sahne olacak.

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