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  • 03.10.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 01:43

maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ikinci hafta maçında temsilcimiz , İngiltere temsilcisi mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları için heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor mücadele ediyor. Siyah-beyazlı takım bu hafta Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Bu nedenle taraftarlar maç öncesi Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile 3 Ekim Perşembe günü yani bugün saat 19.55'te başlayacak.

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