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  • 03.10.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 13:17

Son dakika: 'ta maçı öncesi depremi

Son dakika haberine göre 'ın bu akşam sahasında oynayacağı Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçı öncesi 'dan kötü haber geldi. Yılmaz'ın maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi 'u konuk edecek olan 'ta şoku yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş haberine göre siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

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