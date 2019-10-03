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  • 03.10.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 12:01

eski başkanı 'ın şirketi konkordato ilan etti

eski Başkanı 'ın yüzde 60 pay sahibi olduğu, Unit - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

G.Saray eski başkanın şirketi konkordato ilan etti

Unit - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Unit - Ansaldo ortaklığında eski Başkanı 'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

2007 YILINDA KURULMUŞTU

Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

2013 YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Unit - Ansaldo ortaklığı olan şirketin 865 MW'e kurulu güçteki doğal gaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.

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